Tra i primi incidenti causati dall’intensa nevicata, ieri mattina, c’è stato lo scontro tra un pullmino con a bordo dei bambini ed un furgone avvenuto sulla strada proviciale 3 appena fuori dall’abitato di Brentonico, nel tratto che porta a San Valentino.



Poco prima delle 9 il pullmino ed il furgone, che procedevano in direzioni diverse, si sono scontrati. Quest’ultimo per cercare di evitare l’altro mezzo è finito anche contro un muro. Non è chiaro quale sia l’esatta dinamica dell’incidente, sulla quale stanno lavorando i carabinieri intervenuti sul posto, ma pare che all’origine dello scontro, fortunatamente non troppo violento, ci sia stata la perdita di controllo di uno dei mezzi. Per fortuna i piccoli a bordo del pullmino non sono rimasti feriti, mentre è ricorso alle cure dei sanitari l’autista del furgone. Ha riportato qualche contusione.



Per i soccorsi, avvenuti sotto la neve, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Brentonico, l’infermiere di Trentino emergenza arrivato sull’altopiano con l’auto sanitaria e le ambulanze del «118» e della Croce rossa. Come detto soltanto uno degli autisti è stato portato in ospedale per accertamenti.