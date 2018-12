In questi giorni sta spopolando il video di «Buon Natale» su Youtube e in televisione nelle varie trasmissioni musicali. Stefano Bencompagnato è tornato a cantare, per modo di dire come dice lui, una nuova canzone, questa volta sul Natale. Dopo i tormentoni di «Ciaone» e «Mucca Muu», ha voluto sposare anche questo progetto importante. Stefano Bencompagnato cabarettista, imitatore, presentatore, conduce tutti i giorni in tivù sul canale nazionale 151 un programma dove intervista artisti della musica e dello spettacolo. «Musica e Spettacolo», in onda tutti i giorni alle ore 12.30 e 21, è stato registrato anche in Trentino per ben quattro edizioni e si sta lavorando per portarlo anche nel 2019.

«L’occasione di questa canzone mi è arrivata tramite i miei autori Damiano Munzio e Raffaele Chiatto, che mi hanno proposto di cantare questa canzone. Il video prodotto da Roby Giusti produttore discografico di Modena, sta avendo un grosso successo su Yuotube. - racconta Bencompagnato - Il testo della canzone è semplicissimo, una preghiera.

Le edizioni musicali che hanno prodotto il video sono la Onde Music di Bologna. Io non sono un cantante, anche se nel mondo dello spettacolo bisogna sapere fare di tutto, però mi è piaciuta questa esperienza visto che una parte del ricavato sarà devoluto dagli autori ai danni del maltempo di fine ottobre 2018 in Trentino».

Oltre alla televisione Stefano presenta, nei teatri e nelle piazze il suo nuovo spettacolo di cabaret «Meglio Bencompagnato che solo» dove si parla del nostro Paese in chiave comica.