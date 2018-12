La battaglia di Carnevale

Il Comune di Mori si impegna a sostenere il carnevale di Tierno in appoggio all’associazione giovanile nata per riportarlo all’antico lustro. Lo farà anche con un piccolo finanziamento deliberato in settimana: un contributo straordinario di 800 euro a copertura parziale delle spese del progetto «PitturiAMO Tierno». L’iniziativa, ideata e proposta dall’associazione di promozione sociale «Carnevale Tierno», è stata realizzata attraverso un laboratorio artistico, tenutosi il 19 dicembre alla sala «ex officina» della frazione moriana, volto a realizzare le scenografie per il palco del carnevale: una serie di pannelli personalizzati e dipinti a mano dai giovani con il supporto dei soci e direttori artistici dell’associazione. Per il carnevale spazio quindi a ragazzi e ragazze, alla loro creatività, per promuovere, assieme alle doti manuali, lo spirito di collaborazione.

L’Asd Carnevale Tierno, composta da un gruppo di giovani dai 20 ai 34 anni, si è costituita nel 2018 proprio per riportare in paese la storica manifestazione: «Uno dei carnevali più antichi del Trentino», assicurano. Lo faranno in una rinnovata veste, a partire dal palco e dall’allestimento di piazza della Repubblica: le inedite scenografie saranno visibili a tutti all’apertura della manifestazione. Presentando a settembre l’associazione da poco fondata, il presidente dell’Aps carnevale Tierno Lorenzo Zanghielli ha promesso: «Riporteremo in piazza un bel “rebalton”». Ricordando che, legata al ciclo carnevalesco e nello specifico alla questione del carnevale più longevo, c’è a Mori una storica e goliardica rivalità fra Tierno e Mori Vecio. «Il prossimo anno torneremo a mettere un po’ di pepe in più». Appuntamento quindi a sabato 2 marzo.