Miniclub invernale per i bimbi di Mori

Mori organizza il «Mini club invernale», con attività di gioco, laboratori e ricreazione per bambini. Per la borgata si tratta della terza esperienza con questa sorta di «colonia invernale» che copre il periodo delle vacanze scolastiche natalizie.

L’assessore alle politiche per la famiglia Alice Calabri spiega: «Sarà un’attività di intrattenimento per bimbi della scuola di infanzia e della scuola elementare, articolata in cinque incontri per ciascun gruppo, di due ore ciascuno. Per i più piccoli si tratterà di solo divertimento, per i più grandi ci sarà anche la possibilità di un aiuto per i compiti. È un progetto per rispondere ai bisogni delle famiglie e diventa una nuova opportunità di socializzazione e svago per i ragazzi».

Attraverso un confronto concorrenziale, il Comune sta dunque cercando un operatore qualificato cui affidarsi. I laboratori si svolgeranno dalle 9.30 alle 11.30 nei giorni del 27 e 28 dicembre e 2, 3 e 4 gennaio. Per l’attività, il Comune mette a disposizione la scuola materna di Tierno e impegna 1.952 euro. Fissa in 15 euro invece la quota di compartecipazione per chi utilizzerà il servizio, a parziale copertura del costo totale dell’iniziativa in questione.