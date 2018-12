Un pensionato di 86 anni, Tarcisio Valzolgher, è stato vittima ieri di un incidente con il trattore, mentre raccoglieva legna nelle vicinanze del paese di Nosellari di Folgaria. Tarcisio è un personaggio conosciutissimo su tutto l’altopiano, è stato per due legislature assessore comunale ai lavori pubblici dell’Oltresommo. Persona molto impegnata nel sociale, che ha sempre cercato di dare una mano alle persone in difficoltà. Ieri Tarcisio era a fare legna, col suo trattorino.Probabilmente una disattenzione lo ha portato a sbagliare qualcosa, tanto da finire incastrato con una gamba sotto una ruota del trattore stesso. In quel momento non passava nessuno ed il pensionato è rimasto per circa un’ora in quella posizione. Visto che non tornava a casa i familiari sono andati nel bosco e l’hanno trovato. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, anche perché le condizioni dell’uomo sembravano a prima vista molto gravi. Sul luogo sono accorsi i volontari dei vigili del fuoco di Folgaria, l’elisoccorso, e i volontari della Cri degli Altipiani. Alla fine il pensionato è stato portato al S. Chiara. Per lui, fortunatamente, nulla di grave: si ipotizza (ma la cosa non è certa) la frattura di una gamba.