Il Circolo Arci di Avio e Ala, in collaborazione con Anpi di Rovereto e Collettivo 2 agosto, propongono per giovedì 13 dicembre una serata musicale, alla trattoria Castelbarco di Avio. Ospiti della serata saranno Renato Franchi e l’orchestrina del suonatore Jones, che da diversi anni collaborano con l’Arci e che stasera presenteranno il loro ultimo album Oggi, mi meritavo il mare. Si tratta di quattordici canzoni dedicate alla bellezza e all’amore, ma soprattutto al sorriso di Roberta Turconi, la moglie di Renato Franchi, scomparsa il 28 dicembre di un anno fa.

A spiegare lo spirito di questo lavoro è lo stesso Franchi: «“Oggi, mi meritavo il mare” è un album molto particolare per me e per i miei compagni di viaggio dell’orchestrina del suonatore Jones: è un album che nasce per ricordare una persona che non c’è più, Roberta mia moglie. Ciao Roberta, ciao !!! - spiega il musicista - Sono canzoni che raccontano l’amore universale, l’amore tra due persone, l’amore di un vita, nelle tribolazioni, gioie, vittorie e sconfitte, dolori, felicità, tristezza, solitudine e allegria. “Oggi mi meritavo il mare” è un album di riscatto, di rabbia dolce, che canta il e rivendica il diritto di amare e di essere amati, contro chi ti sottrae e ti uccide il tempo e la felicità».

Durante la serata saranno eseguiti anche pezzi di Guccini, Bertoli e De Andrè, repertorio tradizionale del gruppo.