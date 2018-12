«Alzheimer in casa» è un progetto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e dell’Apsp Casa Laner di Folgaria che, in collaborazione con Aima e Azienda sanitaria, mette in programma serate specifiche sul tema. Ad interpretarle alla casa di riposo di Folgaria ci sarà il dottor Fulvio Spagnolli. Il tema all’ordine del giorno sarà «la malattia di Alzheimer, segni e sintomi». Tema importante che riguarda la quotidianità, le famiglie e la società evoluta. Spesso le famiglie che ospitano un malato di Alzheimer si sentono sole, debbono sottostare a ritmi della vita fuori dal comune, spesso la tristezza prende il sopravvento e in questo contesto è difficile poter costruire socialità, creare serenità. Il giorno 17 dicembre sempre alle ore 20.30 a Casa Laner, interverranno le infermiere Cristina Sanfelici e Sara Fatturini che ogni giorno affrontano con rispetto, professionalità ed umanità i malati di Alzheimer. Con le due relatrici ci sarà Antonio Libardi, coordinatore servizi sociosanitari. Si parlerà di strutture, assistenza ma soprattutto di relazioni.