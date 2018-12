Oggi apriranno gli impianti da sci a Folgaria. Il carosello potrà contare sulle piste Pioverna (seggiovia quadriposto), Termental (quadriposto) e Cargaore a Fondo Piccolo. «Una stagione che si preannuncia ricca di prenotazioni e di eventi», sottolinea la direttrice dell’Apt Alpe Cimbra, Daniela Vecchiato. «Si sta lavorando incessantemente, prima abbiamo rimesso in sesto gli impianti danneggiati dal maltempo, ora tutti i cannoni stanno programmando neve. Apriremmo per sabato alcune piste in quota», racconta l’amministratore delegato della FolgariaSki, Ivan Pergher. Aprirà anche il campo scuola di passo Coe. Nel frattempo continua la preparazione della pista Salizzona a Fondo Grande, che dal 10 al 22 dicembre vedrà protagonisti gli atleti dello Ski Team Usa. La nazionale statunitense ha scelto Folgaria come sede della preparazione alle gare di coppa del mondo. Già un anno fa la località aveva ospitato Ted Ligaty e la campionessa Lindsey Vonn. «Molti sono i campioni che arrivano sull’Alpe Cimbra, l’anno scorso avevamo anche le campionesse svedesi ed austriache e la nazionale italiana maschile e femminile». Si prevede l’apertura di tutto il carosello con il 7 dicembre. L’8 di dicembre si svolgerà la cerimonia di accensione delle nuove installazioni luminose nel centro di Folgaria, che resteranno accese fino a fine marzo. Una coreografia nuova e originale che darà il benvenuto a tutti gli ospiti dell’Alpe Cimbra. Una festa di piazza chiamata in cimbro Bolkhent (benvenuto). Si attendono i primi turisti, mentre si cullano i sogni, non ancora diventati progetto: il rifacimento della seggiovia dei Francolini, una nuova pista per lo sci alpino, e lo sviluppo di passo Coe e del Centro Fondo.