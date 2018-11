Incidente ieri attorno alle 10 a Calliano. È accaduto sulla strada statale 12 poco a sud dell’abitato ed ha viste coinvolte ben tre automobili, una delle quali è finita sulla rampa che costeggia la strada. Fortunatamente gli occupanti non sono rimasti feriti.



Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, il conducente di una vettura avrebbe sbandato forse per un colpo di sonno e si è scontrato con l’auto che veniva dalla parte opposta.



Una terza auto è finita fuori strada per evitare lo scontro. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Calliano per viabilità e pulizia della strada.