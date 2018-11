Il Natale di una volta a Castellano

Meno mercatini ma più Natale: a Castellano, dove l’anno scorso ha esordito la manifestazione «El nos nadal», le associazioni del paese che si erano messe in gioco per animare i fine settimana del periodo natalizio hanno ottenuto un gran successo.

«È un posto incantevole, una terrazza sulla Vallagarina che potreste attrezzare anche per i camperisti», aveva detto loro qualche turista. Detto, fatto. Quest’anno durante i due fine settimana (8 e 9 e 15 e 16 dicembre) in cui i visitatori saranno «ospitati nelle nostre case, nelle nostre corti, per vivere insieme la magia del Natale» ci sarà anche un’area attrezzata per i camper e un bus navetta che farà avanti e indietro da Rovereto (dalle 15.30 alle 21.30), per offrire un servizio in più a chi teme le strade di montagna d’inverno.

Al contrario di quel che sta accadendo a Rovereto, con il «festival Natale» di Agostino Carollo che vorrebbe stravolgere le tradizioni, a Castellano si punta sui ricordi. Il volantino che presenta l’evento è pieno di foto in bianco e nero del passato e lo saranno anche le vie del paese, dove ognuno potrà cercare «il suo Natale» sfogliando vecchi album di fotografie. Così come nel solco della tradizione è l’appuntamento forse più prestigioso della manifestazione: il giorno dell’Immacolata alle 18 nella chiesa parrocchiale si esibilirà in un concerto natalizio il coro della Sat.

Anche le associazioni di Castellano, che questa manifestazione la realizzano con pochi soldi pubblici ma tanto impegno ed entusiamo, hanno pensato di allestire dei mercatini: proporranno oggetti realizzati a mano e nelle casette si potranno acquistare i prodotti delle cooperative sociali, che presenteranno la loro attività. Le corti ospiteranno qualche proposta culinaria e le mostre, faranno da cornice ai musicisti ed alle passeggiate con i pony. Sono previste mostre, visite al castello e per i più nostalgici anche la possibilità di entrare nuovamente nella trattoria Serena, il locale del paese chiuso trent’anni fa. È rimasto così com’era e contribuirà a fare un salto indietro nel tempo alla gente del posto ma anche ai visitatori.

Le iniziative legate al Natale non possono esimirsi dal riservare un’attenzione particolare anche ai bambini. A Castellano potranno cimentarsi in una serie di laboratori pensati per loro, oltre che respirare l’atmosfera natalizia ricreata in paese e magari assistero allo spettacolo a teatro preparato dalla Filodrammatica di Castellano (è in programma per il pomeriggio del 16 dicembre).

«Il Natale dei ricordi» a Castellano vuole toccare le corde delle emozioni e proporrà tra gli appuntamenti in calendario anche un incontro che mette in luce una sensibilità particolare, quella per gli animali. Sabato 15 dicembre alle 17 al teatro parrocchiale si parlerà degli animali dono di Natale, spiegando perchè questa scelta sarebbe da evitare.