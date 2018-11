«Una discarica a cielo aperto! Questa la situazione delle rampe autostradali, colme di rifiuti integri e spezzettati nel passaggio sul territorio roveretano». Così il consigliere comunale dei Verdi Ruggero Pozzer in un’interrogazione. «La maleducazione dei passanti - scrive il capogruppo dei Verdi - unita a quella che sembrerebbe un’insufficiente manutenzione, stanno creando un grave problema ambientale lungo il corso della A22. E non si tratta di casi sporadici, ma di una consuetudine. Mi si dice che negli appalti di manutenzione sarebbe compresa anche la raccolta dei rifiuti, da eseguirsi prima o dopo gli sfalci. Sarebbe invece abitudine l’esecuzione dello sfalcio senza curarsi dei rifiuti che, divelti, si disperdono nell’ambiente. Mi si dice in particolare che anche negli ultimi tre sfalci (dall’autunno 2017 alla primavera 2018) non si è provveduto, né prima né dopo, alla raccolta dei rifiuti».