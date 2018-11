Da Nomi a Venezia, sbarcano i vichinghi

L’associazione Veneto Nostro Raixe Venete ha organizzato anche quest’anno, a Venezia, Rialto Pescheria, la grande celebrazione della vittoria della battaglia di Lepanto del 1571 con musica, intrattenimento, spettacoli, convegni, espositori di libri gadget e cibo e birra della tradizione veneta. Ad allietare le migliaia di persone che hanno assistito all’evento sono stati invitati i «vichinghi» trentini, la band Berseker «made in Alta Vallagarina» che ha suonato le cernide dei confini della Repubblica Veneta con percussioni e cornamuse tradizionali.

Insomma, musica celtica elaborata tra Nomi, Calliano, Besenello e Altipiano di Folgaria. L’incursione nel mondo dei vichinghi è un progetto che ha già staccato migliaia di contatti su YouTube con un video girato a Guardia. L’iniziativa si chiama «berserkermusic.it» e cerca di rinverdire i fasti del fiero popolo cimbro che secoli addietro si stabilì «su per Luserna e dintorni». Ecco dunque i Berserker, gruppo di Mauro Ghezzi, Matteo Plotegher, Marco Decarli e Denis Plotegher. Che, come detto, sono stati ospiti d’onore in Laguna con una doppia performance sul ponte di Rialto, cuore pulsante della Venezia acchiappa-turisti.