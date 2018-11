Da tutto il mondo per scalare lo Stivo

Domani avrà luogo l’edizione 2018 della gara di corsa in montagna «Stivo On The Rock», organizzata dalla Sat di Mori e che vede impegnato l’intero tessuto associativo della borgata e dei comuni di Ronzo Chienis e Isera. Saranno centinaia i volontari sul percorso interamente sviluppato sulla montagna che sovrasta Mori e che giunge nel suo punto di massima quota ai 2.079 mt del Monte Stivo. La gara vedrà gli atleti impegnati su due distanze: un percorso corto di 26 km con 1.700 metri di dislivello positivo e un percorso lungo di 36 km con un dislivello di 2.700 metri di dislivello positivo. Ma la grande novità sarà la possibilità di affrontare il percorso più lungo anche in staffetta: il primo staffettista percorrerà la prima parte della gara, dal centro di Mori fino a Passo Bordala superando la cima del Monte Biaena: il secondo affronterà la temuta rampa dei «geroni» del Monte Stivo per rientrare a Mori attraversando Lenzima. Sono attesi più di 300 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero: Stati Uniti, Gran Bretagna, Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Austria e Svizzera.