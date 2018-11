Sarebbe stato un cane a causare l’incidente che questa mattina ha coinvolto due donne, rispettivamente di 38 e 39 anni, mandando la seconda al pronto soccorso dell’ospedale di Rovereto.



È successo intorno alle 9.15 sulla rette del Mossano, tra gli abitati di Mori e Isera.



Per evitare di investire l’animale che procedeva sulla carreggiata, due auto sono finite fuori strada



Ma se le condizioni delle due donne non destano preoccupazione, più complicato è stato il lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai sanitari. Da uno dei veicolo incidentati, infatti, si è prodotta una fuoriuscita di gas Gpl.