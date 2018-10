«Non diffondete notizie false: a Rovereto, fino ad ora, non c'è stato bisogno di predisporre evacuazioni e l'acqua è potabile perchè l'acquedotto di Spino non ha alcun problema». La raccomandazione è stata fatta nel primo pomeriggio di oggi dal comandante dei vigili del fuoco volontari di Rovereto, Marco Simonetti, che ha coordinato la riunione operativa del Coc, il centro operativo comunale allestito in caserma. C'erano i rappresentanti di polizia, carabinieri e polizia locale, croce rossa e soccorso alpino, oltre ai tecnici di Comune Provincia.

E' stata l'occasione per fare il punto della situazione, fortunatamente non disastroso in Vallagarina, e per prepararsi alle prossime ore, le più difficili stando alle previsioni meteorologiche che prevedono l'intensificarsi della perturbazione. «Non siamo in presenza di una bomba d'acqua, ma di una precipitazione diffusa insistente e persistente e la rete di smaltimento della città per il momento regge» ha aggiunto l'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Graziola». La preoccupazione è concentrata attorno ai corsi d'acqua: c'è la possibilità che nel pomeriggio venga chiuso il ponte delle Zigherane, mentre sono già state chiuse le passerelle pedonali lungo il torrente Leno anche per evitare che qualche curioso corra rischi inutili. Per il fiume Adige invece sono state predisposte delle ronde che continueranno durante tutta la notte. I punti critici per un'eventuale esondazione del fiume sono stati individuati in Val di Riva ed al Navicello, ma per ora è tutto sotto controllo.

Situazione strade: al momento sono chiuse la SS 350 di Folgaria e di Val D’Astico (da Carbonare di Folgaria al a Nosellari per smottamenti e da località Buse al confine con provincia di Vicenza, per franamenti). La SP 90 Destra Adige per allagamento della galleria di Chiusole, con transito deviato lungo l’abitato e la SP 90 Destra Adige direzione Borghetto per allagamento del sottopasso ferroviario verso SS 12 del Abetone e Brennero.

Nella giornata di domani, su decisione della Provincia, verranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado (nidi compresi): questo perché si temono allagamenti durante la notte e quindi l'inagibilità di alcuni istituti nella mattinata di domani.

La raccomandazione resta quella di non uscire di casa se non strettamente necessario per evitare rischi inutili.