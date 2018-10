I Greci al Casino di Bersaglio

Domenica alle 15 l’austroungarico «Casino di bersaglio» di Fontéchel si trasformerà nella reggia di Agamennone per l’ultimo appuntamento de «I Greci sul Baldo» con la tragedia «Agamennone» di Eschilo. Nel sito storico, ora di proprietà del Comune di Brentonico e affidato alla gestione dell’associazione Magnifica Comunità di Fontéchel, Agamennone andrà incontro al triste destino che lo attende al suo ritorno dalla guerra di Troia. Una selezione di passi della tragedia del più antico dei tragediografi verrà infatti letta e commentata a conclusione della rassegna di letteratura itinerante, che le scorse domeniche ha portato le «Baccanti» di Euripide tra i vigneti di Crosano e l’«Edipo Re» di Sofocle nelle trincee del Monte Giovo. Il «Casino di bersaglio» di Fontéchel si raggiunge in pochi minuti di cammino partendo dal centro della frazione dei Brentonico. In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà alla stessa ora a palazzo Eccheli Baisi.