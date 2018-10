Alpe Cimbra, skiarea per le famiglie

La Skiarea Alpe Cimbra Folgaria-Fiorentini-Lavarone dà appuntamento a tutti gli amanti della neve sabato 20 e domenica 21 ottobre al Millennium center di Rovereto. Inizia infatti la prevendita e, per chi sceglie di saltare le code al botteghino e portarsi avanti con l’abbonamento stagionale, l’occasione è ottima per avere uno sconto di 120 euro, oltre a ricevere qualche informazione in più e un gadget riservato a chi effettua subito l’acquisto. Le date corrispondono anche a «Fra gusto e tradizione», durante il quale saranno esposte le eccellenze del territorio, con la Skiarea che proporrà anche una degustazione di prodotti tipici come miele e formaggio.

Si rinnova l’attenzione alle famiglie e ai giovani: i bambini sotto gli 8 anni, accompagnati da un genitore, sciano gratis. Sono rimasti invariati i prezzi degli skipass stagionali e, come detto, i prezzi di prevendita sono a 400 euro per gli adulti anziché 520; invariati anche gli skipass giornalieri di bambini e junior (8 e 16 anni) ed è stato rinnovato il progetto di «sci educativo» con le scuole medie e superiori di Trento e della Vallagarina. Questo progetto prevede prezzi molto agevolati per lo skipass, la scuola sci, il noleggio attrezzatura e il trasporto dalla scuola alle piste. In aggiunta, novità della prossima stagione invernale, è stato esteso il progetto di sci educativo anche alle scuole elementari della Vallagarina, grazie alla collaborazione dell’Agenzia Sport Vallagarina.

La Skiarea, negli anni, ha lavorato per estendere la propria offerta a servizi che si affiancano al classico piacere dello sci: ci sono le escursioni coi gatti delle nevi, baby park e campi scuola allestiti dai maestri di sci, piste da slittino, percorsi per le ciaspole e le fat bike, piste per lo sleddog oltre agli scenari incantati delle piste per lo sci nordico.