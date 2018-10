Le Famiglie Cooperative di Mori, del Monte Baldo e di Ronzo Chienis organizzano una serata dedicata alle donne (ma non solo) per il 19 ottobre al teatro sociale Modena di Mori (20.30 ingresso libero): l’obiettivo è far conoscere la cooperazione alle donne, informarle sulle attività quotidiane e sulle iniziative che le donne che lavorano nella cooperazione fanno per le donne. Al centro dell’evento lo spettacolo teatrale «M.Other», della compagnia «Rifiuti Speciali» con Beatrice Uber, Ornela Marcon, Manuela Fischietti (testo e regia di Manuela Fischietti). L’opera analizza quel senso di inadeguatezza che la maternità porta con sé, insieme alla scelta che sembra obbligata rispetto ad un ruolo unico, quello di madre o quello di figlia. Ma la maternità davvero impone oggi la rinuncia ad essere figlia, ad essere donna, ad essere persona? Le tre attrici raccontano tre modi diversi di essere madri e figlie, e tre modi vicini di essere donne, tra passato e futuro; lo fanno nella ritualità dell’incontro quotidiano al parco.