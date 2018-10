Mori, aiuti economici allo sport

Il Comune di Mori, da sempre attento alla valorizzazione dello sport e in particolare di quello giovanile, ha deciso di contribuire all’attività - che è anche educativa - di due storiche associazioni della borgata, partecipando all’acquisto di altrettanti pulmini. Parliamo del Mori Santo Stefano (calcio, pallavolo e ginnastica) e dell’Adige united hockey club (hockey prato). Oltre alla lunghissima attività e alla foltissima partecipazione di atleti tesserati, le due società sportive condividono un’altra caratteristica: quella di essere impegnate con trasferte frequenti e spesso piuttosto lunghe. Motivazioni che hanno convinto non solo la giunta e in particolare l’assessorato allo sport, ma anche l’intera commissione sport - che è rappresentativa di tutte le associazioni sportive della borgata e delle frazioni – a erogare il finanziamento.

Entriamo nel dettaglio. La commissione sport ha recentemente fissato la soglia massima di 8mila euro da attribuire a ogni associazione e dunque è bene precisare che i sodalizi sportivi dovranno compiere ulteriori sforzi per acquistare i mezzi, peraltro già individuati: Trafic Zen Heavy da 27.980 euro per il Mori Santo Stefano e Citroen Yabmara, usato, per l’Hockey a 11 mila euro. Il Comune attribuirà 8 mila euro al Mori Santo Stefano e 3.850 all’Adige hockey.