Infortunio per un sessantacinquenne di Brentonico che ieri, nel primo pomeriggio, stava facendo legna in quel di Castione. L’uomo era salito sul rimorchio del trattore, pare stesse prendendo degli attrezzi da una cassetta quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro.



È «atterratto» battendo la testa, per questo sono stati chiesti immediatamente i soccorsi e sull’altopiano, oltre ai sanitari con le ambulanze, è stato inviato anche l’elisoccorso.



Il medico rianimatore ha verificato le condizioni dell’uomo e poi ha deciso per il trasporto in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti per capire le conseguenze del trauma cranico riportato. Sul posto per aiutare i soccorritori anche i volontari dei vigili del fuoco di Brentonico.