Mancano ormai pochissimi giorni alla nuova edizione de La Vigna Eccellente...ed è subito Isera, manifestazione organizzata dal Comune di Isera, Città del Vino, con il supporto della Strada del vino e dei sapori del Trentino nell’ambito delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest. «Una tre giorni, in programma da venerdì 12 a domenica 14 ottobre a Isera, che - ha dichiarato in conferenza stampa Federico Rosina, assessore del Comune di Isera - ha l’obiettivo di generare esperienze intorno al mondo del Marzemino e che si preannuncia essere davvero ricca, tra spettacoli, degustazioni, laboratori per grandi e bambini, cene a tema e speciali menù serviti nelle corti aperte allestite nel centro storico».

«Un evento unico a livello nazionale - ha commentato Francesco Antoniolli, presidente della Strada del vino - che, come dimostra la sua storia lunga 17 anni, rappresenta una scommessa vinta». Un punto di vista condiviso anche dall’Apt Rovereto e Vallagarina, rappresentata in conferenza stampa dal direttore Federico Milan.

L’inaugurazione è in programma alle 18 di venerdì 12 ottobre, presso il cortile esterno della Casa del Vino della Vallagarina, dove si terrà un saluto delle autorità e l’apertura a cura de Il Quadro del Diritto. Seguirà, alle ore 18.30, l’anteprima di Sapere di vino o Che sapore di vino, spettacolo messo in scena dalla famosa compagnia teatrale Koiné con l’obiettivo di raccontare le origini e la storia del Marzemino. In contemporanea all’avvio della manifestazione, fino alle ore 21, si apriranno inoltre le sale di Palazzo de Probizer per i wine tasting dei Marzemino del Trentino, proposti in abbinamento alle specialità del Panificio Moderno. Presenti anche alcuni produttori. A chiudere le iniziative della prima giornata, la curiosa cena a tema La Georgia in Tavola presso la Locanda delle Tre Chiavi di Isera.

Sabato sera si parte invece alle 17 con i laboratori presso Piazza Belvedere: Dina la Contadina e la magia del Latte, tenuto da Stefania De Carli e dedicato ai più piccoli e, a seguire, Fai il tuo canederlo, a cura di Slow Food Vallagarina, aperto a grandi e bambini. Dalle 18 alle 21 si svolgeranno i wine tasting di Marzemino del Trentino a Palazzo de Probizer, mentre dalle 18 alle 24 si apriranno le corti del centro: la corte gestita da Borgo Antico Caffé, che si occuperà dell’antipasto, quella gestita da De Tarczal, con la possibilità di degustare un primo, e quella della Locanda delle Tre Chiavi a cui verranno affidati il secondo e il dolce. Il tutto condito con musica ed eventi di intrattenimento. Alle 19 sarà il turno dell’atteso spettacolo itinerante Koiné e, dalle 20.30 alle 21.30, appuntamento dedicato agli enoappassionati, con la degustazione guidata firmata Onav-Sezione di Trento Il Marzemino in Terraferma al seguito di Venezia.

Domenica sarà invece la giornata dedicata alla XVII edizione del concorso La Vigna Eccellente, mirato a premiare il miglior vigneto di Marzemino. L’appuntamento, come da tradizione, è in programma alle 16 presso la Sala della Cooperazione: 33 gli agricoltori in gara, per 216 mila metri quadrati di vigneti. La premiazione sarà anche occasione per conferire il premio letterario in memoria di Francesco Graziola, storico membro della giuria, giunto alla seconda edizione, che premierà il giornalista che con le sue parole meglio avrà saputo raccontare il mondo della viticoltura. Alle 18.30, gran finale in Piazza San Vincenzo, con polenta concia e Marzemino di Cantina di Isera per tutti.