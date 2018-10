Problemi per chi viaggia lungo la corsia sud dell'A22: poco dopo mezzogiorno si è verificato un incidente in prossimità del casello di Ala-Avio. Non ci sarebbero feriti gravi per lo scontro, ma sulla carreggiata sono rimasti molti pezzi dei veicoli incidentati e si sono già formate code.

Per sicurezza. l'A22 ha chiuso in entrata lo svincolo di Ala-Avio in direzione Verona.