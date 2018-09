Al via oggi a Mori la «Festa dello sport». Il programma della manifestazione, promossa dall’assessorato allo sport del Comune, è stato elaborato dalla commissione sport che ne cura anche l’organizzazione, mentre un team di associazioni si è messo all’opera per predisporre i servizi e gli eventi dell’intera giornata. La nuova iniziativa valorizza l’attività svolta dalle squadre, offre un’importante occasione di presentazione alle famiglie e ai ragazzi ed è occasione di riconoscimento pubblico dei risultati sportivi di atleti e team moriani.

Saranno premiate l’Asd Valle San Felice con le squadre Serie D e Juniores; l’Asd Mori Santo Stefano squadra Juniores, l’Asd Adige united hockey club squadre Under 8 e Under 12. Inoltre ci saranno riconoscimenti per 32 atleti di 10 discipline, ma il premio più importante è quello che sarà attribuito ad Alessandra Campedelli: l’allenatrice della nazionale italiana sorde che, alle Olimpiadi di Samsun in Turchia, ha conquistato la medaglia d’argento. La giornata si svolge nel complesso sportivo di via Lomba, potendo così sfruttare i campi da gioco e i piazzali. Si comincia alle 9.30 e si va avanti fino alle 17.30 con gli stand delle associazioni sportive e le esibizioni. Sedici i sodalizi che hanno aderito: dama, basket, hockey, tennis, ginnastica artistica, tamburello, calcio, pallavolo, atletica, pallamano, lotta, tiro con l’arco, ciclismo, kick boxing, tessuti aerei e sci. Alle 18 si svolgeranno le premiazioni; la sera ci sarà anche l’esibizione di un gruppo musicale locale (il concerto è curato dall’Asd Valle San Felice). Del resto la musica, come il servizio di ristoro (a cura dell’Asd Handball Mori), saranno garantiti tutto il giorno, fino alle 22.