È stata trovata per caso, nei boschi del versante vicentino, nell’area vicino a Francolini. Una carcassa tra l’altro messa piuttosto male, evidentemente lì da più di qualche giorno. Ma ecco, il muso, i denti, il colore. Molto fa pensare che si tratti di un lupo. Ed è chiaro che per un’infinità di motivi ora servirà capire cosa sia successo a quell’animale. Perché tutte le opzioni sono possibili. Ma in tempi in cui di lupi si discute in modo estremamente acceso, non è possibile nascondersi che una delle ipotesi in campo è quella del bracconaggio. Ecco perché è fondamentale capire cosa sia accaduto a quell’animale.

L’onere di dover dare risposte a tutte queste domande, è della polizia provinciale di Vicenza: quel che resta dell’animale è stato trovato i territorio veneto, quindi la competenza è loro. Ma il servizio Foreste della Provincia aspetta di avere indicazioni precise. Perché questa rischia di essere una vicenda che interessa tutti.

Il ritrovamento, come detto, risale a qualche giorno fa. A trovare la carcassa, sembra siano stati i tecnici degli impianti di risalita della Folgaria Ski, perché da quelle parti passano le piste. È la valle delle Lanze, l’area vicentina al confine con i Fiorentini e forte Cherle. Un’area, per altro, piuttosto popolata da lupi. Le fototrappole avevano evidenziato la presenza di un branco di sette lupi che, per altro, si erano fatti sentire, in questi mesi. Da queste parti non ci sono state predazioni in malga o vicino alle case, ma i lupi sono entrati in diretta competizione con i cacciatori: sono 11 i mufloni predati nel corso del tempo. E si sono alzate più voci di timori, vista la presenza massiccia dei grandi predatori, che non di rado erano stati avvistati. Ecco perché a vedere quella carcassa, non viene certo in mente la difficile vita allo stato brado.

Ma ecco, al di là delle congetture e dei timori, dati certi per ora ce ne sono pochi. Nemmeno c’è la certezza che sia un lupo: la carcassa potrebbe ricordare anche quella di un pastore cecoslovacco. Anche se denti, colore e grandezza delle zampe fanno pensare ad un lupo. La polizia provinciale di Vicenza ha comunque prelevato i campioni, per verificare non solo che si tratti di un lupo, ma anche - ci si attende sia possibile ricostruirlo - di quale esemplare si tratti.

Poi resta il nodo di come è morto. Al momento tutte le ipotesi sono sul tavolo: dalla predazione di un altro lupo alla morte per cause naturali, dall’avvelenamento al bracconaggio da parte di qualcuno che non voleva avere un predatore nelle proprie zone.