Sabato sera, a Pinterreno, una delle frazioni più piccole della valle di Terragnolo, appena una quindicina di abitanti, si celebrerà il maiale in tutte le sue salse. Il Pinterem Pork Party, questo il nome della divertente manifestazione gastronomica, diventata ormai un punto fermo nel panorama delle feste campestri locali, è organizzata dalla Banda Bassotti, l’associazione che unisce tutti i giovani del posto, in collaborazione con il Comune e il supporto di tanti sponsor.

L’appuntamento è per domani sera, a partire dalle 18. Ci saranno l’happy hour davanti al falò, intrattenimenti vari, calcetti per avvincenti sfide e il «selfiepork», l’ultimissima novità. Alle 19 aprirà la cucina che proporrà porchetta, carne grigliata, verdure e patatine fritte. A corredare il tutto, l’angolo dei dolci e, nella nuovissima casetta di legno, sarà servito il digestivo. Per tutta la serata ci sarà musica dal vivo: prima con il concerto di The killbilly’s e poi con Dj Niko Santoro. Non mancherà l’appuntamento con la lotteria.

Per arrivare alla festa si raggiunge la frazione Piazza, poi si prosegue verso Passo Borcola e giunti a Camperi si scende verso il torrente Leno per salire infine a Pinterreno dove sono disponibili molti spazi per parcheggiare.