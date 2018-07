Grande successo la serata di presentazione, venerdì scorso, all’auditorium di palazzo Venturi ad Avio, della Cassa Rurale Vallagarina, della mostra fotografica Una giornata estiva - Bologna 2 agosto 1980. La mostra con fotografie di Martino Lombezzi e la consulenza storica di Cinzia Venturoli è stata inaugurata alla presenza dell’autore, di Sonia Zanotti dell’ associazione familiari tra le vittime della strage di Bologna (fu gravemente ferita dall’attentato) e di Katharina Kolakowski, curatrice della mostra di Foto Forum Bolzano. Gli intervenuti hanno raccontato del perché di questa mostra ideata e voluta per raccontare la vita dei sopravvisuti della strage alla stazione di Bologna delle loro storie, di come erano e di come sono cambiate le loro vite. La mostra sarà visibile fino a domenica 15 luglio, presso la sala dell’ex farmacia in piazza Roma ad Avio dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 22.00; il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22.