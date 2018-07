La cerimonia per i Caduti sul Pasubio

Domenica scorsa il sacrario del Pasubio sul colle Bellavista (che contiene i resti di 5.146 soldati italiani e 40 austriaci caduti durante la prima guerra mondiale nel monte Pasubio) - in località Pian delle Fugazze - ha ospitato l’annuale cerimonia (quest’anno curata nell’oganizzazione dal Comune vicentino di Valli del Pasubio) alla quale ha presto parte anche il sindaco di Rovereto Francesco Valduga. Dopo lo schieramento dei reparti in armi e delle associazioni combattentistiche e d’arma, sono stati portati gli onori alle bandiere e ai gonfaloni dei Comuni decorati al valore militare (tra questi c’è Rovereto), quindi sono state deposte le corone d’alloro. Dopo il saluto del generale Domenico Innecco che presiede la «Fondazione 3 novembre», che possiede il sacrario e ne cura la manutenzione, e l’orazione del sindaco delle Valli del Pasubio Armando Cunegato, ha preso la parola il comandante in capo della squadra navale italiana, l’ammiraglio di squadra Donato Marzano. Al termine delle orazioni civili è stata celebrata la messa e quindi sono stati resi gli onori finali.

Lo scorso anno venne il Principe Carlo d’Inghilterra a rendere omaggio ai Caduti per una cerimonia che ogni anno di più assume maggiore importanza anche per il rilievo degli ospiti.