Minicuochi per la festa della mamma

Speciale giornata oggi alla Scuola materna Romani de Moll di Nomi. Per la festa della mamma, i bambini e le insegnanti hanno effettuato un laboratorio coinvolgente: hanno preparato gli gnocchi. All’interno della scuola è stata allestita una vera e propria cucina, con bambini adeguatamente vestiti e con tanto di cappello, come i veri cuochi.

Alla giornata però era presente un ospite di eccezione, che ha accompagnato i bambini in questa esperienza: Federico Parolari, notissimo chef trentino. Federico con la sua nota preparazione e bravura professionale ha accompagnato ed insegnato con pazienza ai bambini i segreti e le qualità per far diventare veramente «di qualità» i famosi gnocchi. Il piatto è stato poi portato dai bambini alle loro mamme, per essere degustati a cena con la famiglia.

Una giornata particolare, per i bambini e per la scuola materna, reso possibile grazie al contributo di tutti: «Grazie al personale della scuola per la voglia di mettersi in gioco - osserva la presidente Elisa Delaiti - e grazie soprattutto a Federico Parolari, che ha concesso parte del suo prezioso tempo e della sua professionalità per i nostri bambini e per la scuola in generale».