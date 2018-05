Brutto incidente in mattinata a Noriglio. Un veronese di 43 anni è caduto con la moto e ha riportato delle ferite molto gravi. Sul posto sono arrivati in poco tempo gli operatori del 118, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

L'uomo è stato portato al Santa Chiara ed è in Rianimazione.