L’estate dei bambini di Ala

Il Comune di Ala e la cooperativa Città Futura ripropongono per l’estate il centro estivo «E…state in gioco». Le attività, destinate a bambini dai tre ai sette anni, saranno ospitate nei locali e negli spazi all’aperto della scuola materna De Malfatti in via Ferrari.

Il servizio coprirà le settimane dal 2 al 27 luglio, con orario dalle 7.30 alle 17.30 ed i genitori che lo vorranno potranno anche scegliere di iscrivere i loro figli anche soltanto per metà giornata.

Al centro estivo i bambini trascorreranno le giornate prevalentemente all’aperto, nel giardino della scuola ed impegnati nelle escursioni. Tutte le attività avverranno all’insegna del gioco e del fare divertendosi. Saranno inoltre proposte esperienze di laboratori a tema, come ad esempio teatro, falegnameria, tessitura, scienza e arte, i giochi di una volta. Il personale occupato ad «E…state in gioco» sarà composto da educatrici professioniste con esperienza pluriennale, con la supervisione di un pedagogista.

Per il pagamento del servizio potranno essere utilizzati anche i buoni di servizio della Provincia. Un’addetta di Città Futura sarà a disposizione dei genitori per stilare il «progetto di erogazione» per i buoni di servizio e le iscrizioni alle attività si raccoglieranno presso il nido «Orsetti» di viale 4 Novembre a partire dal 7 e fino al 18 maggio prossimo per le famiglie con buoni di servizio e dal 7 al 25 maggio per tutti gli altri.

Al modulo di iscrizione dovrà essere allegato il certificato di conformità vaccinale o l’attestato di richiesta di contatto con l’Azienda sanitaria.

Per informazioni è possibile rivolgersi alle educatrici Rosanna (329-9060207) e Monica (342-6187231).