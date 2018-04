«Fratelli, ma non al fronte». Trentatrè scatti inediti, trovati in uno scrigno nascoto in una casa a Molini di Nogaredo. Durante la prima grande guerra era territorio dell’impero Austro Ungarico, sede di un comando militare austriaco. A asa Bertagnolli e casa Mittempergher venivano prese le decisioni che segnarono i giorni della guerra.

Con la fine della guerra i soldati fecero ritorno alle proprie case. Fu allora che i soldati austriaci, nella ritirata, dimenticarono in casa Bertagnolli un baule ripieno di documenti e soprattutto molte fotografie. Il fotografo ufficiale dell’esercito le aveva catalogate e riposte in ordine. La cassetta è rimasta in cantina per oltre cento anni fino a quando la famiglia Bertagnolli (fratelli Ida, Marco e Alice) non le affidò all’alpino Giuseppe Michelon del gruppo di Nogaredo che ora le ha messe a disposizione della Comunità. Le fotografie riguardano fatti d’armi e di vita quotidiana, scattate nell’autunno del 1916 in tutta la Vallagarina. Ora rivivono con la mostra che verrà inaugurata oggi alle distillerie Marzadro, l’omaggio e il ricordo di quanti hanno combattuto e sono caduti per un futuro di pace. Rimarrà aperta fino al 20 maggio.