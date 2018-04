Stagione da record sulle nevi di Folgaria

In una stagione che si ricorderà per il record di presenze turistiche, la Skiarea Folgaria celebra pure un crescente riconoscimento da parte dello sci agonistico. L’inverno 2017-18 ha visto alternarsi sulle nevi dell’Altopiano la nazionale italiana di gigante femminile, le nazionali maschili austriaca, francese e norvegese. Qui sono venuti Lindsey Vonn e Ted Ligety. Folgaria ha ospitato l’«Olimpiade giovanile» Fis Children Cup (l’ex Topolino) e i campionati nazionali del centro sportivo italiano. Si sono disputate 27 gare federali e non meno combattute sono state le 41 gare amatoriali.

Sulla Skiarea si sono allenati, tutte le settimane, oltre mille atleti (per la precisione 1.013) degli sci club che hanno come riferimento Folgaria. Una presenza sportiva con indubbie ricadute turistiche, come spiega il presidente di FolgariaSki Denis Rech: «La stragrande maggioranza di questi atleti è minorenne e al loro seguito arrivano altrettante famiglie che frequentano piste, noleggi, rifugi e negozi e fruiscono di molti servizi; in tanti affittano un appartamento. E non scordiamo che i giovani agonisti di oggi potranno essere i turisti di domani».

Unanime e positivo è il giudizio dei 5 sci club. Per lo Sci club Città di Rovereto, Franco Prezzi: «Da anni cresciamo nei numeri. Abbiamo sempre più impegni e sono sempre di più le richieste che facciamo alla FolgariaSki, che condivide il nostro intento di far crescere i ragazzi». Per lo Skiteam Altipiani parla Francesco Da Villa: «Abbiamo curato 14 gare e siamo riusciti a organizzare, in soli 4 giorni, la Coppa europea maschile di sci alpino: doveva essere in Val d’Isère, ma la località ha rinunciato all’ultimo».