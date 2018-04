Un uomo di 86 anni che stava pedalando in via Giovanni XXIII in sella alla sua bicicletta, stamattina è stato investito a Mori. In suo aiuto sono accorsi i soccorritori di Trentino emergenza e da Trento è arrivato anche l'elisoccorso che lo ha poi accompagnato per accertamenti all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi, stando alle prime impressioni dei sanitari.

Sul posto gli agenti della polizia locale del corpo di Mori Brentonico e Ronzo-Chienis stanno conducendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.