Festa del libro: oggi gli eventi a Volano

Non c’è due senza tre. Oggi a Volano si terrà la terza edizione della Festa del libro patrocinata dal Comune ed organizzata da Maria Rosa Raffaelli, Alice Tovazzi e Sara Simoncelli, con la collaborazione di Eugenio Gelmi. Il programma si presenta ricco di iniziative. Scuola e biblioteca sono i due luoghi scelti, non a caso, per ospitare gli eventi della giornata rivolta a istruzione e cultura; nel primo pomeriggio di oggi infatti l’appuntamento è fissato alle 15.30 presso la biblioteca per la lettura di alcune favole al telefono di Rodari tradotte in dialetto e per scoprire le nuove acquisizione librarie disponibili in biblioteca. Sarà inoltre l’occasione per riprendere uno dei temi del «Maggio dei libri – Dimmi come parli e ti dirò chi sei» giunto ormai all’ottava edizione nazionale e promosso proprio in questo periodo dal ministero dei Beni e delle Attività culturali in concomitanza con la giornata mondiale Unesco.

Alle 18 presso l’aula magna della scuola musicale in Via Roma è previsto l’incontro con Matteo Melchiorre, autore di La via di Schenèr; la sua grande originalità di scrittura in grado di trasformare il dato storico documentario in una narrazione appassionata, pur nel rigoroso rispetto della fattualità, lo ha portato a vincere nel 2017 il premio Rigoni Stern ed il premio Cortina. A concludere l’intensa giornata volanese alle 20.30 il corpo musicale Santa Cecilia di Volano si esibirà presso l’aula magna della scuola primaria G. Tovazzi.