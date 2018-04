Avio, la giunta comunale perde i pezzi

Sarà una consiliatura da ricordare quella in corso nel Comune di Avio. In positivo oppure no potranno dirlo soltanto i residenti, per ora c’è da registrare la particolarità del ricambio di assessori. Quattro su cinque, infatti, hanno rimesso il mandato nelle mani del sindaco Federico Secchi. L’ultimo in ordine di tempo è stato Casimiro Margoni, costretto a rinunciare per motivi personali all’incarico con deleghe in materia di urbanistica ed edilizia abitativa e privata, agricoltura e patrimonio silvo-pastorale, turismo e politiche ai gemellaggi, servizi di distribuzione a rete. Margoni, entrato in consiglio con la Lega Nord, rinuncia alla carica di assessore ma porterà avanti l’impegno per il suo paese rimanendo in consiglio comunale.

A rassegnare le dimissioni da assessori, prima di Margoni, sono stati Alessandro Martello (sostituito proprio da Casimiro Margoni) e Giampaolo Campostrini, che hanno rimesso il loro incarico nelle mani del sindaco per motivi di lavoro. Infine c’erano state le dimissioni di Moreno Salvetti, che aveva lasciato dopo la vicenda degli insulti su Facebook nei confronti del presidente della Provincia Ugo Rossi. Restano in giunta Lorenza Cavazzani, vice sindaco, e Livia Pedrinolla (al posto di Campostrini).