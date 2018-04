Un angolo immacolato del Pasubio dalle parti del rifugio Lancia nel comune di Trambileno è finito tra le splendide immagini pubblicate da National Geographic, prestiogiosa testata che si occupa di natura ed animali. La fotografia in questione è stata scattata da Stefano Maruzzo, fotografo vicentino che ha notato ed immortalato tre camosci mentre stava sorvolando il monte Pasubio con il parapendio. La bellissima istantanea è stata selezionata da National Geographic tra foto che quotidianamente arrivano da tutto il mondo e pubblicata nella sezioni delle foto migliori del mese di gennaio. Una grande soddisfazione per l’autore ma anche per il territorio, che mostra uno dei suoi migliori biglietti da visita.