Come ogni anno l’amministrazione comunale di Vallarsa ha pubblicato l’avviso pe la gestione del chiosco in località laghetto Poiani. Si tratta di un piccolo bar che d’estate somministra alinenti e bevande e il cui gestore si occupa anche della manutnezione dell’area attrezzata circostante.

La concessione è biennale, va dal primo maggio di quest’anno al 30 aprile 2020, e sarà aggiudicata a chi presenterà il prezzo più alto rispetto all’importo a base d’asta fissato nel prezzo di 3 mila euro all’anno. Il canone può essere convertito in conto lavori. Significa che chi si aggiudicherà la concessione del chiosco potrà eseguire lavori per un importo di 3 mila euro all’anno anziché pagare l’affitto al comune. La consegna delle domande di ammissione è fissata entro il 23 aprile prossimo. «Per l’assegnazione di questo chiosco - spiega il sindaco di Vallarsa, Massimo Plazzer - l’amministrazione comunale favorirà eventuali imprese o persone locali che vorranno farsi avanti per la gestione.