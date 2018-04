Lo scrittore di narrativa per ragazzi Fabrizio Silei lunedì sarà ad Ala, ospite della biblioteca comunale. Incontrerà gli scolari di quinta, che durante l’anno scolastico hanno letto alcuni dei suoi libri. L’iniziativa è nata a seguito di Sceglilibro-Premio dei giovani lettori, coordinata da un gruppo di biblioteche del Sistema bibliotecario trentino.

La biblioteca comunale di Ala sta coordinando il tour di Silei nelle biblioteche trentine e lunedì l’autore sarà tutto per gli scolari di quinta.

Fabrizio Silei è uno degli autori più letti nel panorama della narrativa e delle illustrazioni per ragazzi; nel 2014 ha vinto l’importante premio Andersen.

L’incontro era stato proposto all’Istituto Comprensivo di Ala nello scorso ottobre, per dare tempo alle classi di prepararsi sull’autore e su alcuni dei suoi libri. Le insegnanti delle quinte elementari dell’Istituto hanno accolto con entusiasmo la proposta della biblioteca comunale, e hanno guidato i ragazzini di quinta in un percorso dedicato alla lettura dei libri di Silei Mio nonno è una bestia, Storia di una volpe e Alice e i Nibelunghi. Lunedì saranno perciò impegnati nel dialogo con l’autore toscano, che incontrerà le classi quinte dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 in aula magna alle elementari.

I ragazzi delle quinte elementari che incontreranno Fabrizio Silei lunedì ad Ala, martedì a Mezzolombardo, Andalo e Spormaggiore, mercoledì a Predazzo, avranno l’occasione di partecipare alla quarta edizione di Sceglilibro, a partire dal prossimo autunno, alla quale molte biblioteche trentine, tra cui Ala, stanno già lavorando per definire la cinquina degli autori finalisti da proporre ai ragazzi.