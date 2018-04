In biblioteca a Brentonico, sabato alle 17, presentazione del libro Lessinia la bimba dei lupi: una favola per grandi e piccoli con Lorena Barbieri (autrice), Massimiliano Baroni (curatore), Daniele Tinelli (presidente associazione Memores). Il lupo per raccontare i Lessini e per narrarne la poesia. È questo il senso di «Lessinia la bimba dei lupi», scritto da Lorena Barbieri da un’idea di Massimiliano Baroni. La favola prende spunto dalla presenza del lupo sui Lessini per affrontare il rapporto tra uomo e lupo. Il volumetto, patrocinato da Muse e progetto Life-WolfAlps, non prende posizione. È ambientato alla Sega di Ala, e al centro c’è il racconto di una nonna alle sue nipotine.