Nuova sede del Patt a Brentonico

«In Vallagarina il senso di responsabilità di molti autonomisti rimasti fino ad ora soltanto sostenitori alle urne, sollecitato anche dall’esito delle elezioni, è diventato lo sprone per impegnarsi in prima persona. Questo è il caso di Mauro Mazzurana, figlio di quell’Alberico storica figura di riferimento del Patt brentegano recentemente scomparso. Per sua stessa dichiarazione è proprio dall’esito elettorale che ha attinto il coraggio per spendersi in prima persona e rimettere in piedi una sezione del partito a Brentonico». E così giovedì sera, racconta il Patt, in un’assemblea molto partecipata alla presenza dei vertici del partito intervenuti (presenti il segretario provinciale Franco Panizza, il consigliere provinciale Lorenzo Baratter, il coordinatore Lorenzo Conci e Francesca Aprone del coordinamento di valle) proprio in Mauro Mazzurana è stata individuata la figura del segretario di sezione, a cui in questi giorni farà seguito l’individuazione di quelle che andranno a comporre l’intero direttivo. La sezione parte già con un incontro pubblico in programma per venerdì 6 aprile alle 20.30 alla sala del centro civico di Crosano con la presenza del presidente della Provincia Ugo Rossi, dell’europarlamentare Herbert Dorfmann e della nuova deputata Emanuela Rossini.