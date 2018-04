A Brentonico la festa degli alberi

La Festa degli alberi, che torna anche quest’anno a Brentonico, avrà una valenza particolare e aggiuntiva rispetto alle scorse edizioni: i giovani dell’Altopiano faranno infatti rinascere il bosco di Santa Caterina. Lo spiega l’assessore alle Foreste Moreno Togni: «L’intento è sempre quello di sensibilizzare i ragazzi al rispetto e all’importanza di queste creature, fondamentali per l’ecosistema e la vita. Nascerà un bosco nuovo in quel di Santa Caterina con essenze diverse, tutte di latifoglie, a sostituzione dei pini neri che erano da tempo malati e che sono stati in gran parte sradicati dalla bufera della scorsa estate. La festa è stata organizzata in collaborazione con le scuole elementari e materne, mentre gli alberi sono forniti dal vivaio forestale provinciale. I ragazzi potranno inoltre fare una piccola merenda a base di pane, marmellate dei produttori locali e acqua, quest’ultima ovviamente ?del sindaco?». Il primo appuntamento è con le scuole elementari il giorno 5 aprile alle ore 10 (in caso di maltempo si rinvia al 10 aprile) e a seguire ci saranno ulteriori appuntamenti con le scuole materne. Per la gioia di tutti i bambini saranno piantati diversi tipi di albero. A partire dall’acero (il suo legno è tra i più pregiati al mondo e decisamente tra i più belli) per passare poi al sorbo dell’uccellatore (nella credenza popolare di un tempo di pensava che tenesse lontano i fulmini, gli spiriti maligni e perfino le streghe). E ancora: il tiglio (albero di giustizia, attorno a esso si riunivano i saggi dell’Altipiano per discutere le sorti dei paesi di montagna) e il ciliegio (da sempre considerato l’albero dei sogni e degli amori).