Ormai è tradizione: Pasquetta ad Avio significa un po’ gita fuori porta e un po’ valorizzazione dei tesori che il territorio ha da offrire. E sperando nel bel tempo, l’opportunità è di quelle davvero interessanti. Lunedì infatti, dalle 10 alle 18, il Castello di Avio, bene del Fai (Fondo Ambiente Italiano), per la tradizionale scampagnata di Pasquetta, offre l’opportunità di effettuare un picnic all’interno delle maestose mura, ai piedi del grande mastio o nel prato sottostante al Palazzo Baronale. Saranno previsti, infatti, spazi con tavoli lungo il percorso di visita per gustare il pranzo portato da casa o un cestino acquistato su prenotazione presso la proprietà.

Ma non ci sarà solo la possibilità di ammirare uno dei castelli meglio conservati d’Italia. Sono in programma una serie di attività ricreative. Per i più piccoli verrà allestita infatti una caccia al tesoro, grazie alla quale i bambini potranno scoprire curiosità sulla storia del castello. Nel pomeriggio sorprese attendono sia loro, che i loro accompagnatori ormai cresciuti, con colomba pasquale e te caldo per tutti.

Per quanto riguarda le informazioni logistiche, l’appuntamento è quindi per lunedì, dalle ore 10 alle ore 18. L’ingresso all’antico maniero costa 8 euro, ma i bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni hanno il biglietto ridotto (4 euro), mentre speciali promozioni ci sono per i residenti di Avio, nonché per le famiglie.