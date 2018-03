Carte d’identità elettroniche attive ora anche per i cittadini di Villa Lagarina. Dalla prossima settiman ai residenti italiani e stranieri, al momento della scadenza oppure in caso di smarrimento, furto o deterioramento della precedente carta di identità, verrà rilasciata la nuova carta di identità elettronica (Cie). Il documento elettronico, che non può essere rilasciato ai non residenti né agli iscritti all’anagrafe degli italiani all’estero (Aire), per i soli cittadini italiani sarà anche documento valido per l’espatrio nei paesi dove consentito. La carta d’identità rilasciata ai minori di 3 anni ha validità di 3 anni; se rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 e i 18 anni ha validità di 5 anni; rilasciata ai maggiorenni ha validità di 10 anni. La scadenza dei documenti rilasciati dopo il 9 febbraio 2012 coincide col giorno del compleanno del titolare. È possibile richiedere una nuova carta d’identità nei 180 giorni precedenti la scadenza. Per richiedere la carta d’identità elettronica è necessario fissare un appuntamento con l’Ufficio anagrafe in municipio: email: anagrafe@comune.villalagarina.tn.it - tel. 0464494205 / 0464494219. Gli orari per il rilascio della carta d’identità elettronica sono: lunedì 10.30-12, martedì chiuso, mercoledì 10.30-12 e 15.30-17, giovedì chiuso, venerdì 10-11.30. Il costo della carta è di 22,20 euro ed è possibile effettuare il pagamento con pos. L’operazione allo sportello richiede mediamente 30 minuti e la carta di identità elettronica sarà consegnata dal Poligrafico dello Stato, con lettera raccomandata, all’indirizzo indicato dal cittadino, nell’arco di 6 giorni lavorativi.