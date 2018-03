Visto il notevole gradimento ottenuto, quest’anno le colonie estive del Comune di Brentonico saranno strutturate esattamente come lo scorso anno. Dal 2 al 27 luglio, presso l’edificio scuola materna di Brentonico, tutto il giorno dal lunedì al venerdì, per bambini dai 3 ai 6 anni, torna «EstateBimbi» gestita dalla cooperativa «La Coccinella»; dal 2 al 27 luglio, per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, «Il paese dei ragazzi» gestito dal Gruppo Albora; dal 30 luglio al 24 agosto, la mattina dalle 8 alle 12, per bambini e ragazzi dai 3 anni in su alla ludoteca comunale al Centro culturale di Brentonico. Per informazioni, Ufficio cultura del Comune di Brentonico (0464394027), biblioteca comunale (0464395059).

Spiega l’assessore comunale all’istruzione Quinto Canali: «La riorganizzazione delle colonie estive comunali in questi ultimi due anni ha quasi decuplicato il numero degli iscritti, ampliato, diversificato e qualificato le attività, con ottimi riscontri da parte degli utenti e dei genitori».