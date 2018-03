Piste affollate ieri, quando molti «pendolari degli sci» hanno scelto l’altopiano per le ultime sciate della stagione. Particolarmente gettonata zona Ortesino, Val delle Lanze, Coston, Pioverna per la neve più bella e farinosa. Tra i tanti amanti dell’Altopiano anche un 85enne, in perfette condizioni fisiche, di Valdagno (Vicenza).



Un pensionato che fa dello sci lo sport preferito. Mentre si trovava in Val delle Lanze, propaggine veneta del carosello sciistico folgaretano, il pensionato ha avuto uno scontro con un altro sciatore, veneto anch’egli (di Verona), che stava scendendo dalla bocchetta Nord. L’anziano nello scontro ha avuto la peggio.



Dai primi accertamenti sembra abbia riportato la frattura del bacino e dell’omero. Sul luogo dell’incidente è subito arrivata la Polizia di Stato: i poliziotti del soccorso piste hanno analizzato la situazione e constatato le condizioni del ferito. Vista la lontananza della località dai punti di soccorso e considerato che in quella zona l’ambulanza non sarebbe potuta arrivare, si è deciso di allertare l’elisoccorso.



Lo scontro è avvenuto nel tardo mattino, verso mezzogiorno. L’intervento dei poliziotti che presidiano quel lembo di territorio e di area sciabile è stato prezioso: non solo hanno portato conforto al pensionato, che si era agitato, ma hanno anche saputo con professionalità portare i primi soccorsi basilari.



Lo sfortunato sciatore è stato trasportato all’ospedale S. Chiara di Trento.