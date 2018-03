Allarme nel primo pomeriggio di ieri in via Galilei, a Mori, dove sono accorsi quattro mezzi dei vigili del fuoco volontari (nelle fotografie di Gianni Cavagna) della borgata lagarina allertati per quello che inizialmente sembrava l’incendio di un tetto. Erano all’incirca le 14.



Arrivati su posto, dopo aver bloccato gli ingressi alla via per poter agire in sicurezza e velocità, i pompieri hanno verificato che si trattava, come da ipotesi iniziale, di un problema alla canna fumaria dello stabile, ma fortunatamente danni ed entità del pericolo erano sotto controllo e minori di quanto preventivato. Non c’erano infatti segni di fumo o fiamme evidenti sulla copertura della palazzina viola che sorge proprio di fronte al parco, anche se nell’aria l’odore di fuliggine e bruciato era forte.



Due operai della Set che lavoravano proprio nei pressi dello stabile hanno sentito l’odore di bruciato nell’aria, ma non riuscendo a scorgere fumo non si sono allarmati, al pari degli inquilini del condominio che si sono resi conto di quanto stava accadendo all’udire le sirene e all’arrivo delle camionette dei vigili del fuoco che si sono fermate ai piedi del palazzo.



Seguendo la procedura prevista per questi casi, i pompieri sono intervenuti sul tetto dello stabile con l’autoscala per controllare il camino, che era effettivamente la sorgente del puzzo di bruciato e dove hanno riscontrato un principio di occlusione ed incendio. Per evitare che le braci rappresentassero un problema e potessero evolvere in fiamme nel corso delle ore successive, i vigili del fuoco hanno proceduto ad una prima pulizia e messa in sicurezza della canna fumaria utilizzando il cosiddetto «riccio». Nei prossimi giorni verrà richiesto l’intervento di uno spazzacamino e solo dopo la pulizia ed il via libera dell’addetto la canna fumaria potrà tornare ad essere utilizzata dai condomini.



Qualche momento di apprensione dunque in attesa di capire cosa stava succedendo e nulla di più. Anche grazie all’intervento tempestivo che i vigili del fuoco riescono a garantire.