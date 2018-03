Dopo i lavori che hanno ridato nuova vita ai locali che ospitavano in passato la Famiglia cooperativa di Mori, la cooperativa «Forchetta & Rastrello» ha fissato la data di apertura dei nuovi laboratori di sartoria e produzione di saponi che sorgeranno nel cuore di Mori. I locali di proprietà della Cooperativa Movi Trento sono stati messi a disposizione per farne una sartoria e saponificio che dia occupazione a persone in difficoltà, in particolare offrendo un’opportunità di reinserimento lavorativo per donne vittime di violenza anche se non si esclude, in coordinamento con il servizio sociale, anche l’assunzione di altre figure che vivono un momento di disagio. «Il lavoro rappresenta il principale strumento educativo e di integrazione sociale - spiegano i vertici della cooperativa Forchetta & Rastrello -. Infatti, la produttività è uno strumento per il riconoscimento di sé stessi, quale parte attiva della società, commisurata alle capacità della persona». Una sarta professionista ha formato le prime lavoratrici, che sono state affiancate anche da una figura esperta in campo sociale, mentre il saponificio ha un’esperienza consolidata visto che si tratta di un trasferimento di un’attività che da tempo la cooperativa porta avanti nel capoluogo e legata alla quale c’è anche la coltivazione di erbe officinali per la produzione di cosmetici naturali. Saponificio e sartoria avranno a disposizione una superficie di 350 mq e l’obiettivo è quello di avere un’attività autofinanziata e sostenibile. L’inaugurazione del nuovo negozio, che si chiamerà «Stile è Essenza», è prevista per sabato 10 marzo, a partire dalle 16.