Le fondatrici sono tre energiche neomamme, Adela, Laura e Samanta. Vivono tutte e tre a Calliano, nella nuova area residenziale di via dei Vói. Le tre amiche hanno inaugurato la «Casa delle Coccole», uno spazio interamente dedicato ai bambini e ai loro genitori, ma anche a nonni e baby sitter. La neonata associazione «Manus Picta», dal latino mani colorate, offre dunque uno spazio che andasse oltre il canonico servizio scolastico. A Calliano negli ultimi anni sono arrivate tante nuove famiglie, molte delle quali con bambini piccoli, e la voglia di aggregazione è tanta. Sono una ventina le mamme che hanno aderito al servizio ma ad abbracciare l’iniziativa ci sono pure l’amministrazione comunale, che ha concesso l’ultimo piano del municipio, e diversi imprenditori locali che hanno donato materiale di cartoleria e giocattoli al nuovo punto famiglie.

La «Casa delle Coccole», pensata per i bambini dai 0 ai 10 anni, d’ora in avanti sarà aperta tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18, martedì e giovedì anche la mattina.