Bussa alla porte di Folgaria la notte bianca invernale. Sarà la prima edizione in assoluto. Si alzerà il sipario domani dalle ore 17. «Vuole essere una festa di comunità, un’attrazione turistica, un momento di spensieratezza che si collega anche al carnevale», evidenzia Michael Rech, presidente dell’Apt Alpe Cimbra.

Si lasceranno gli ormeggi per dare spazio all’allegria, alla cordialità, ai colori di una località che piace sempre di più. È anche un aggancio con le tradizioni carnevalesche, che in queste terre alte sono andate un po’ perdute. Gli Altipiani vogliono essere cultura e storia ma anche divertimento, ricerca delle melodie del tempo.

In un intreccio programmatico si intersecano molti avvenimenti, dalla sfilata per le vie cittadine della Banda Folk, il fiore all’occhiello della località, agli intrattenimenti musicali con complessi che suoneranno nei vari angoli ed anfratti del centro storico. Musica e arte in un connubio di vivacità ed orgoglio.

Lungo le vie della località si troveranno giochi ed animazione per i bambini, gli stand delle scuole di sci con i relativi maestri a spiegare i segreti della neve. Non poteva mancare anche una sfilata di moda e bellezza, il tutto per festeggiare il revival degli anni 80, dove colori e spensieratezza contornavano un momento storico particolare. «Ci sarà da divertirsi, speriamo di poter avere lo stesso successo delle notti bianche organizzate durante l’estate», chiosa il presidente. È qui la festa, portate con voi il sorriso.