L’avvocato Roberto Bertuol è stato nominato commissario della Cantina sociale Mori Colli Zugna in sostituzione del consiglio di amministrazione dimissionario.



Lo ha deciso questa mattina la Giunta provinciale di Trento.



Con la stessa delibera è stato confermato il collegio sindacale perché possa aiutare il commissario nello svolgimento delle sue funzioni. La richiesta di commissariamento era stata formulata dalla Federazione trentina della cooperazione.

La gestione attraverso il commissario durerà fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere prorogata. In base alla delibera, il commissario svolgerà gli atti di ordinaria e straordinaria gestione che erano in capo all’organo dimissionario, nell’interesse dell’ente cooperativo.



Per gli atti di straordinaria gestione dovrà acquisire l’autorizzazione preventiva dell’Autorità di vigilanza provinciale, alla quale dovrà anche periodicamente relazionare sull’andamento delle attività e su eventuali problemi riscontrati.